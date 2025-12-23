Макрон постоял в планке и стал объектом насмешек

Французский президент Эммануэль Макрон постоял в планке с популярным фитнес-блогером Тибо ИнШейпом и стал объектом насмешек пользователей сети. На это обратили внимание «Известия».

Макрон опубликовал видео с тренировки, которую ИнШейп проводил для французского военного контингента, дислоцированного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Подписчики главы Франции с иронией отреагировали на данный ролик. Так, некоторые напомнили, что внешний долг Франции составляет 3,4 триллиона евро, в то время как Макрон «считает себя Томом Крузом». Другие же раскритиковали французского лидера за технику отжиманий и поинтересовались, сколько заплатили блогеру из бюджета за пиар первого лица.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял Макрона за инцидент с пощечиной, которую нанесла ему его супруга Брижит. Кроме того, критике подверглась и официальная реакция Елисейского дворца на слитое в сеть видео с пощечиной.