В Германии выступили за прямые переговоры с Путиным

Лидер фракции Христианско-социального союза в Баварии (ХСС) в бундестаге Александр Хоффманн выступил за прямые переговоры представителей Европейского союза (ЕС) с президентом России Владимиром Путиным.

Его слова приводит газета Handelsblatt.

«Европа должна воспринимать себя как игрока на этом поле. Мы должны представлять европейские интересы, и это можно и нужно делать в переговорах с Путиным», — призвал политик.

При этом, по его словам, крайне важно, чтобы в ходе потенциальных переговоров с Москвой европейские страны «говорили единым голосом».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление диалога между Европой и российским лидером. Макрон отметил, что переговоры с Россией необходимы для отстаивания европейских интересов.