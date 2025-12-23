Пока вы спали: новая провокация Зеленского и Карлсон о войне между Россией и США

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп заявил, что США производят лучшее оружие в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшее оружие в мире производят американские компании, но делают это недостаточно быстро, сообщает РИА Новости.

"Мы производим лучшие в мире вооружения. Никто даже близко с нами не стоит, но они (оборонные подрядчики - ред.) не производят его быстрее. Поэтому мы собираемся встретиться с ними, чтобы обсудить графики производства", - сказал Трамп.

Отмечается, что выступал президент США в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Карлсон рассказал, почему Россия и США оказались в состоянии войны

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Россия и США фактически оказались в состоянии войны. По его словам, причина заключается в антироссийской истерии в американском обществе, пишет РИА Новости.

"Сегодня мы фактически находимся в состоянии войны с Россией в результате этой истерии, которая и послужила предпосылкой для этой войны", - сообщил Карлсон.

Во время интервью с бывшим американским конгрессменом Мэттом Гетцем журналист также выразил уверенность в том, что если бы Москва и Вашингтон вместо вражды создали единую архитектуру безопасности в Европе и Азии. По его мнению, это позволило бы сделать мир более защищенным и вместе бороться с экстремизмом, укреплять границы и развивать торговлю.

Депутат Рады предупредил о новой провокации Зеленского

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский спекулирует на теме выборов стране, чтобы скрыть провалы собственной политики, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию парламентария в Telegram-канале.

"Никаких выборов на Украине не будет. А все, что сейчас делает Зеленский — это не подготовка к выборам, а дымовая завеса. Дымовая завеса для нас с вами. Чтобы мы не задавали неудобных вопросов", — написал Дмитрук.

По словам депутата, Зеленский всячески пытается скрыть провалы ВСУ на фронте, экономические и социальные проблемы, а также разрушение государственного управления на Украине.

Премьер Грузии заявил о четкой политике в отношении России

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что отношение властей Грузии к России очень четкое, со своими красными линиями, но с прагматичной политикой, сохраняющей торгово-экономические связи, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика телекомпании "Рустави 2".

"Что касается нашей политики в отношении России, то она очень четкая: с одной стороны, у нас есть красные линии, которые связаны с темой оккупации - и пока оккупированы 20% наших территорий, два исторических региона, до этого, естественно, невозможно существенно сменить статус-кво, в том числе подразумеваю восстановление дипломатических отношений. У этого есть свои правовые и политические основания… у нас нет дипломатических отношений, но вместе с этим у нас есть торгово-экономические отношения, и мы вновь осуществляем прагматичную политику. Наша задача - решение конфликта мирным путем", - заявил Кобахидзе.

Трамп хочет завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал, что хочет завершения конфликта на Украине. Американский лидер отметил, что от него все устали, сообщает РИА Новости.

"Я бы хотел, чтобы это (конфликт на Украине - ред.) прекратилось", - заявил Трамп во время своего выступления во Флориде.

Американский лидер также заметил, что конфликт должен завершиться, пишет РИА Новости.