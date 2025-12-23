В Турции рассказали о выборе США между Россией и Европой

Администрация президента США Дональда Трампа хочет сближения с Россией, параллельно отдаляясь от Европы. О выборе Вашингтона рассказал турецкий исследователь американской политики Нихат Кескин в интервью РИА Новости.

«Вашингтон ускоренно отдаляется от Европы, параллельно выстраивая ограниченное сближение с Москвой и наращивая поддержку Израиля», — сказал он.

В Германии заявили о «разводе» Европы и США

По мнению аналитика, руководство Европейского союза (ЕС) в это же время все сильнее отрывается от собственных обществ в угоду «интересам мирового капитала», стремясь продлить конфликт на Украине любой ценой.

Ранее о «разводе» Европы и США заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, это стало очевидно после публикации новой стратегии национальной безопасности Штатов.