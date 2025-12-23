Заявление президента Украины Владимира Зеленского об использовании замороженных активов России для погашения кредитов Европейского союза говорит о полном отсутствии интереса Киева к мирным переговорам. Об этом в социальной сети Х заявил отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис.

Он отметил, что Украина окончательно сделала ставку на продолжение боевых действий.

По мнению Дэвиса, Украина продолжает придерживаться стратегии противостояния, в которой победа является невозможной, и сознательно игнорирует возможности для завершения конфликта.

Эксперт также указал на отсутствие стремления к миру не только на Украине, но и в странах Европы.

Зеленский заявил о своих планах на активы России

Дэвис подчеркнул, что ни одна из сторон сегодня не говорит о дипломатии, а все внимание сосредоточено только на продолжении вооруженного столкновения без плана его завершения. Он считает, что это заводит ситуацию в тупик и лишает регион шансов на стабильность.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговорщики как никогда близки к достижению мирного соглашения между Украиной и Россией, и диалог вступил в самую сложную, заключительную стадию.