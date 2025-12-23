Соединенные Штаты Америки надеются, что обещания гарантий безопасности убедят Украину пойти на уступки. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft (RS).

«Белый дом считает, что наконец-то нашел способ разрешить конфликт на Украине. Его формула, по-видимому, проста: земля в обмен на гарантии безопасности», — говорится в статье.

Как отмечается в публикации, Вашингтон продолжает призывать Киев отказаться от части Донецкой народной республики (ДНР), заявляя, что эти территории все равно будут потеряны в пользу России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США дадут гарантии безопасности, но часть из них решат не обнародовать. По его словам, документ должен содержать закрытые приложения и детали поддержки украинской армии.