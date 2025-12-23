На Украине высмеяли фрагмент книги о Залужном

Украинский блогер Анатолий Шарий обратил внимание на фрагмент книги о после Украины в Великобритании и бывшем главнокомандующем Вооруженными силами страны Валерии Залужном. В своем Telegram-канале он высмеял цитату Залужного, размещенную в предисловии его биографии.

«"Я выйду из Киева последним. Живым не сдамся". Серьезно так аж дрожь пробрала. Или в доме холодно, хрен знает, на отоплении все экономят», — поиронизировал Шарий.

Залужный заявил о риске гражданской войны на Украине

Ранее Залужный рассказал о путешествиях во времени для борьбы с роботами-убийцами.

«Фильмы про "Терминатора" уже становятся реальностью», — заявил он.

До этого экс-главком ВСУ написал колонку и снялся для украинской версии модного журнала Vogue. В колонке Залужный, родившийся в Житомирской области, рассказал о своей биографии и отметил, что в его семье все говорили на украинском языке.