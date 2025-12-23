Трамп пообещал построить до 25 боевых кораблей

Соединенные Штаты собираются построить до 25 новых боевых кораблей, чтобы снабдить ими свои Военно-морские силы. С таким заявлением во вторник выступил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления ведется на YouTube.

Как отметил политик, возведение хотят начать с двух судов, а затем заняться еще восемью.

«Тогда, в конечном счете, и довольно быстро, у нас будет в общей сложности от 20 до 25 (кораблей — прим. «Ленты.ру»). Мы это еще определим», — подчеркнул Трамп в своей резиденции Мар-а-Ларго.

Трамп назвал страну с лучшим оружием в мире

Ранее главе Белого дома Дональд Трамп назвал американское оружие лучшим в мире. В своем выступлении лидер США в то же время пожаловался на скорость его производства. Кроме того, он похвастался американскими подлодками. По словам Трампа, они минимум на 15 лет опережают конкурентов.