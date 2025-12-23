Италия и Франция отказались поддерживать Германию в давлении на Бельгию и ее премьер-министра Барта де Вевера в вопросе конфискации российских активов. Причину отказа Европы от использования резервов РФ раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу HirTV.

По его словам, ФРГ намеревалась изъять валютные резервы РФ согласно «военному плану». Политик подчеркнул, что это сделало бы Европу открытым врагом России, чего нельзя было допустить.

«Решающим стал героический шаг бельгийского премьер-министра, который в итоге сказал немцам "нет". Итальянцы и французы не бросили Бельгию, поэтому немцы не смогли продвинуть свое предложение», — сообщил Орбан.

Ранее венгерский премьер отказался оплачивать золотые ванные украинских олигархов.