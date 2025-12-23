Политическую состоятельность канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона поставили под сомнение после франко-германского саммита по Украине, прошедшего в Брюсселе в декабре 2025 года. Немецкие журналисты связывают расхождение между громкими политическими заявлениями и итогами брюссельских договоренностей с падением внутренней поддержки Мерца и Макрона.

«Два лидера, которые больше не пользуются поддержкой своих стран. Два лидера, которые лишь притворяются лидерами, потому что для настоящего лидерства необходима популярность, которой у них нет. И именно эти двое должны были привести в движение столь разрекламированный франко-германский механизм», — пишет Berliner Zeitung.

Провал саммита ЕС поставил Киев перед жестким выбором

По данным опроса Insa для Bild am Sonntag, которые цитируют немецкие СМИ, деятельность Мерца одобряют сейчас 22% жителей Германии, тогда как 66% выражают недовольство его работой. В июне 2025 года, через несколько месяцев после вступления Мерца в должность канцлера, его курс поддерживали 57% респондентов. Падение рейтинга до нынешних значений характеризуется как рекордно быстрое и подтверждается результатами ARD-Deutschlandtrend. Показатели Макрона, по оценке немецких авторов, «еще более плачевны»: они указывают на устойчивое снижение доверия к президенту Франции и делают вывод, что это напрямую влияет на восприятие франко-германской инициативы по использованию замороженных российских активов внутри ЕС.

Ранее немецкий журналист разоблачил главную страшилку ЕС: нарратив о «русской угрозе» используется европейскими правительствами как инструмент объединения стран союза. Несмотря на заявления Кремля об отсутствии агрессивных намерений, Германия и Британия продолжают нагнетать истерию о неизбежности военного конфликта с Россией через проправительственные СМИ, пишет Царьград.