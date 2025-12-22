Отставной подполковник ВС США Дениэл Дэвис заявил, что слова Владимира Зеленского демонстрируют незаинтересованность Киева в переговорах о мирном завершении конфликта. Об этом Дэвис написал в социальной сети X.

Таким образом Дэвис прокомментировал заявление Зеленского об использовании активов РФ для оплаты украинского кредита. По мнению отставного полковника, это демонстрирует незаинтересованность в переговорах. Кроме того, Дэвис также добавил, что в словах Европы и Украины не упоминается дипломатия.

«Они отвергают дипломатию, продолжая цепляться за борьбу, за противостояние, в котором нельзя победить. <...> Никакого пути к завершению конфликта — только продолжение боевых действий», — заявил Дэвис.

Ранее Дэвис подверг критике Макрона за слова о роли России на Украине.