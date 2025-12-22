Нетаньяху выступил с жестким предупреждением к Ирану

На любые действия против Израиля последует жесткий ответ, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет РИА Новости.

Иранское агентство Fars в понедельник, 22 декабря, передало, что военные Ирана проводят ракетные испытания сразу в нескольких районах страны. Позднее государственное иранское телевидение IRIB опровергло сообщения о ракетных испытаниях в республике.

«Мы знаем, что Иран проводит учения. Мы следим за этим и принимаем необходимые меры. Я хочу четко заявить Ирану: на любые действия против Израиля последует очень жесткий ответ», — отметил Нетаньяху.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что начальник израильского Генштаба Эяль Замир в субботу, 20 декабря, позвонил главе Центрального командования США Брэду Куперу, сказав, что Израиль обеспокоен ракетными учениями, которые КСИР начал несколько дней назад.

Стало известно, что Израиль готовит новые удары по Ирану

Военачальник предположил, что недавние передвижения иранских ракет и другие оперативные действия могут служить прикрытием для внезапного удара со стороны Тегерана.

Глава израильского генштаба призвал вооружённые силы США и Израиля к тесной координации по подготовке оборонительных мер.