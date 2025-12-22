Зеленский предупредил о массированном ударе по Украине

Россия в ближайшие дни может нанести массированный удар по Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает Telegram-канал Insider UA.

© Global look

По словам главы государства, атака может состояться 25 декабря — в день празднования католического Рождества.

«Россияне могут нанести массированный удар на Рождество. Людям стоит быть внимательными в эти дни», — сказал он.

Зеленский добавил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) будут приведены в боевую готовность, но при этом отметил, что их не хватает.

Ранее украинский президент пожаловался на нехватку дронов-перехватчиков. Он пояснил, что дефицит возник из-за проблем в их производстве. Как подчеркнул Зеленский, такие дроны являются «очень хорошим оружием, которое показывает хорошие результаты».