Будапешт будет: в Киеве раскрыли дату решающей встречи Путина и Трампа
Сорванный осенью саммит на высшем уровне между Россией и США может состояться теперь в начале 2026 года, превратившись в главную геополитическую арену по разделу сфер влияния на Украине.
Такой прогноз сделал директор Украинского института политики Руслан Орбан.
"Я ожидаю встречи между Путиным и Трампом в феврале следующего года в Будапеште с вероятностью 50%, может быть даже 51%", - сказал политолог в эфире Youtube-канала Politeka.
Он отметил, что в феврале президент России Владимир Путин может приехать в Будапешт на закладу новой атомной электростанции ПАКШ-2. Бортник указал, что вероятность того, что и президент США Дональд Трамп в это время приедет в Будапешт "самая высокая за весь последний перио".
По мнению эксперта, американский лидер заинтересован в визите не меньше российского, так как ему необходимо поддержать партию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле 2026 года. Кроме этого Бортник считает, что к февралю-марту ситуация на фронте достигнет критической точки, которая и станет фундаментом для окончательного торга.
В настоящее время, по данным издания Clash Report, консультации по украинскому урегулированию забуксовали из-за территориальных споров и позиции сторон по поводу гарантий безопасности Украине. Кроме этого на несговорчивость Зеленского влияет кредит в 90 млрд евро, который ему выделила Европа.