Будапешт будет: в Киеве раскрыли дату решающей встречи Путина и Трампа

Сорванный осенью саммит на высшем уровне между Россией и США может состояться теперь в начале 2026 года, превратившись в главную геополитическую арену по разделу сфер влияния на Украине.

© Московский Комсомолец

Такой прогноз сделал директор Украинского института политики Руслан Орбан.

"Я ожидаю встречи между Путиным и Трампом в феврале следующего года в Будапеште с вероятностью 50%, может быть даже 51%", - сказал политолог в эфире Youtube-канала Politeka.

Он отметил, что в феврале президент России Владимир Путин может приехать в Будапешт на закладу новой атомной электростанции ПАКШ-2. Бортник указал, что вероятность того, что и президент США Дональд Трамп в это время приедет в Будапешт "самая высокая за весь последний перио".

По мнению эксперта, американский лидер заинтересован в визите не меньше российского, так как ему необходимо поддержать партию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле 2026 года. Кроме этого Бортник считает, что к февралю-марту ситуация на фронте достигнет критической точки, которая и станет фундаментом для окончательного торга.

"Станет понятно, сможет ли Украина удержать Константиновку, начнутся ли бои за Славянск. И тогда может состояться ещё важный раунд переговоров. На столе будет снова лежать вопрос, будут ли выходить украинские войска из Донбасса", — объяснил политолог.

В настоящее время, по данным издания Clash Report, консультации по украинскому урегулированию забуксовали из-за территориальных споров и позиции сторон по поводу гарантий безопасности Украине. Кроме этого на несговорчивость Зеленского влияет кредит в 90 млрд евро, который ему выделила Европа.