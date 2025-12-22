Глава евродипломатии Кайя Каллас напомнила США, что только жители Гренландии и Дании могут определять статус острова. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп в понедельник, 22 декабря, объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее чиновник подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью.

Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет американского посла в Копенгагене и потребует объяснений.

«Мы продолжаем выражать солидарность с Данией и Гренландией. Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Любые изменения ее статуса могут решаться только гренландцами и датчанами», — отметила Каллас.

Глава евродипломатии подчеркнула, что ЕС ожидает от всех своих партнеров уважения их суверенитета и территориальной целостности. Также Каллас напомнила о положениях Устава ООН и НАТО.

Трамп назначил губернатора Луизианы спецпосланником США в Гренландии

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.