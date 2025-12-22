Слова Владимира Зеленского о содержании ВСУ демонстрируют финансовый крах Украины. Об этом сообщает издание Sohu.

Таким образом издание прокомментировало слова Зеленского о том, что после завершения конфликта с Россией Киев не сможет содержать 800-тысячную армию. При этом автор статьи также считает, что с ходом конфликта у Зеленского «тает свобода выбора в принятии решений».

«Зеленский теперь говорит, что не может содержать армию, что равносильно молчаливому принятию жестокой реальности — переговорная инициатива Украины уже давно убита ситуацией на поле боя», — сообщает издание.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не сможет сама финансировать 800-тысячную армию.