Евросоюз продлил все антироссийские санкции на полгода

Совет ЕС продлил действие всех 19 пакетов антироссийских санкций до конца июля следующего года. Об этом написала в соцсети пресс-служба этого органа.

"Совет ЕС продлил экономические санкции Евросоюза против России до 31 июля 2026 года", - приводит РИА Новости текст публикации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя западные санкции против России, процитировал третий закон Ньютона о том, что на каждое действие найдется противодействие.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что вместо того, чтобы сокрушить экономику России, санкции ударили в основном по Европе, лишив ее конкурентоспособности.