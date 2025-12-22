Зеленский рассказал о гарантиях безопасности со стороны США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предоставят Украине гарантии безопасности, при этом часть из них не будет обнародована. Запись пресс-конференции опубликована в Telegram-канале главы республики.

© Газета.Ru

По его словам, существует рамочный договор на гарантии безопасности между Украиной, государствами Европы и США. Также есть отдельный документ на двусторонние гарантии между Киевом и Вашингтоном.

Зеленский добавил, что именно последний документ должны рассмотреть в американском конгрессе с рядом закрытых пунктов и дополнениями.

20 декабря в Майами состоялась встреча делегаций Украины, США и стран Европы. По итогам переговоров специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров опубликовали в социальных сетях одинаковые заявления. В них говорится, что в ходе контактов стороны обсудили мирный план из 20 пунктов и гарантии безопасности Вашингтона для Киева. Кроме того, участники встречи уделили время обсуждению развития плана «экономики и процветания».