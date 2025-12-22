Резкие заявления сторонников войны о «российской угрозе» могут привести к настоящей войне, им необходимо противостоять.

Об этом на своей странице в соцсети Х заявила глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Предупреждения о якобы неизбежной войне с Россией, с помощью которых оправдываются перевооружение и политика конфронтации, в конечном итоге грозят стать самосбывающимся пророчеством, если эту безумную тактику не заменить дипломатией», — сказала она.

Так политик отреагировала на слова директора национальной разведки США Тулси Габбард о желании «глубинного государства» не допустить мирного урегулирования конфликта на Украине и втянуть Штаты в войну с Россией.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что НАТО не верит в собственную пропаганду о российской угрозе.