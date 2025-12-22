Коррупция есть не только на Украине, но и во многих других странах. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (*внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в интервью Forbes.

Таким образом он прокомментировал масштабный коррупционный скандал, разгоревшийся в республике.

«Ситуация стабильна. В большинстве стран сегодня есть проблемы с коррупцией», — сказал Буданов.

Ранее стало известно о задержании бывшего врио первого вице-президента украинского государственного предприятия «Энергоатом» по подозрению в коррупции по делу бизнесмена Тимура Миндича. Его подозревают в манипуляциях с договором обязательного страхования ядерного ущерба, что привело к завышению его стоимости на 18,6 миллиарда гривен.