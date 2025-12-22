В центре Лондона появился мурал Бэнкси

Известный британский стрит-арт художник Бэнкси в понедельник, 22 декабря, представил свою новую работу, изображающую одетых в зимнюю одежду и лежащих на земле детей. Об этом пишет РИА Новости.

Новый мурал находится на стене дома на улице Queen's Mews в центре Лондона на уровне второго этажа.

Дети на картине одеты в резиновые сапоги, пальто и зимние шапки с помпонами. Один из них указывает на небо.

Эксперты по работам Бэнкси отмечают, что работа с высокой долей вероятности посвящена проблеме детской бездомности.

Ранее сообщалось, что лондонская полиция, после появления новой провокационной работы художника на стене Королевского суда в Лондоне, начала расследование в отношении Бэнкси.

Стражам порядка предстоит выяснить, имело ли место нанесение противозаконного ущерба. В случае, если дело дойдет до суда, художнику придется публично назвать свое имя и фамилию.