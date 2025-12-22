Спикер Рады назвал условия для проведения выборов на Украине

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил четыре условия для проведения президентских выборов на Украине. Об этом сообщает украинский телеканал «Новости.Live».

По словам политика, будущие выборы требуют решения ряда вопросов.

«В частности, речь идет о: голосовании находящихся на фронте военных; голосовании миллионов украинцев, находящихся сейчас за границей; избирательном праве граждан, находящихся (на подконтрольных Российской Федерации территориях. — «Газета.Ru»); присутствии иностранных наблюдателей для демократических и безопасных выборов», — заявил Стефанчук.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленcкий сообщил, что готов провести выборы в стране, но с условием обеспечения безопасности голосования.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5-10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования.