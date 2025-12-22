В Польше пожаловались на невозможность занять здания российского генконсульства

Власти польского Гданьска не могу занять здания, где размещалось генконсульство России, поскольку там остался сотрудник российского посольства. Об этом заявила заместитель мэра города Эмилия Лодзиньская, передает РИА Новости.

Она рассказала, что посольство России направила в мэрию Гданьска письмо, в котором говорилось о размещении административного и технического сотрудника посольства в здании по адресам улица Стефана Батория, 13 и 15.

«Российская сторона считает, что имущество принадлежит России, и поэтому просит принять все необходимые меры для обеспечения неприкосновенности имущества», — сказала Лодзиньская.

При этом мэр отметила, что, согласно данным земельного и ипотечного реестров, владельцем обоих объектов является Государственное казначейство.

Решить вопрос мог бы суд, но, по оценкам юристов, процедура может занять несколько лет.

