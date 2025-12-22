Вооружённый конфликт на Украине продемонстрировал слабые стороны Евросоюза и Североатлантического альянса.

© Global look

Такую точку зрения высказал журналист Ян Кристенсен в своей статье для Steigan. Он отметил, что Украина, не являющаяся страной — участницей ЕС и не имеющая членства в НАТО, «грозит разорвать на части оба этих объединения».

«Война выявляет двойные стандарты, демонстрирует отсутствие дипломатической проницательности и способностей у политиков...» — пишет Кристенсен.

Ранее издание сообщило о намерении Евросоюза провоцировать Россию после установления мира на Украине.