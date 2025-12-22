Коллективный Запад, включая США и руководство Евросоюза в Брюсселе, лихорадочно ищет способ «выскочить из мышеловки», в которую превратилось противостояние с Россией. Украинский философ и публицист Андрей Баумейстер уверен, что ни Вашингтон, ни европейские столицы больше не намерены втягиваться в затяжной конфликт ради спасения киевского режима.

По мнению эксперта, надежды украинских властей на смену власти в Америке являются опасной иллюзией, так как прежней поддержки не будет даже при возвращении демократов.

«На это европейцы уже не пойдут, потому что европейцы ждут, я имею в виду Брюссель, когда можно выскочить из этой мышеловки. Но если они из нее выскочат, они в нее второй раз не будут входить», — заявил Баумейстер в эфире Youtube-канала Politeka.

Эксперт подчеркнул, что расчет Зеленского на возвращение демократов в Белый дом не имеет под собой почвы.

«Дело в том, что Трамп ещё долго будет президентом. Украина не может долго воевать. И будут приняты какие-то решения. И трудно предположить, что новая власть в США вдруг скажет: "а давайте снова, а давайте 2.0". Мы вам будем помогать», — резюмировал спикер.

По его мнению, Запад уже осознал цену этого противостояния и не допустит повторения сценария, который привел к экономическому и политическому истощению Европы.