Повторения не будет: в Киеве раскрыли роковой просчет Зеленского
Коллективный Запад, включая США и руководство Евросоюза в Брюсселе, лихорадочно ищет способ «выскочить из мышеловки», в которую превратилось противостояние с Россией. Украинский философ и публицист Андрей Баумейстер уверен, что ни Вашингтон, ни европейские столицы больше не намерены втягиваться в затяжной конфликт ради спасения киевского режима.
По мнению эксперта, надежды украинских властей на смену власти в Америке являются опасной иллюзией, так как прежней поддержки не будет даже при возвращении демократов.
«На это европейцы уже не пойдут, потому что европейцы ждут, я имею в виду Брюссель, когда можно выскочить из этой мышеловки. Но если они из нее выскочат, они в нее второй раз не будут входить», — заявил Баумейстер в эфире Youtube-канала Politeka.
Эксперт подчеркнул, что расчет Зеленского на возвращение демократов в Белый дом не имеет под собой почвы.
По его мнению, Запад уже осознал цену этого противостояния и не допустит повторения сценария, который привел к экономическому и политическому истощению Европы.