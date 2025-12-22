Киев и Вашингтон завершили подготовку базового блока документов по мирному урегулированию, включая секретное двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с закрытыми приложениями. Об этом в ходе выступления по случаю Дня работников дипломатической службы заявил Владимир Зеленский.

По его словам, переговорная группа возвращается из Майами с готовыми «драфтами», которые на 90% учитывают требования украинской стороны относительно будущей мощи армии.

«Все возможное, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже есть. Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не все идеально, но этот план есть... Выглядит сегодня все это достаточно достойно», — приводит слова Зеленского агентство УНИАН.

Глава киевского режима также подчеркнул, что ключевым элементом договоренностей стал рамочный документ о гарантиях безопасности между Украиной, Европой и США, а также отдельное двустороннее соглашение с Вашингтоном. Именно этот договор должен пройти через Конгресс США, так как он содержит «закрытые детали и приложения», определяющие, на что именно сможет рассчитывать украинская армия после окончания боевых действий.

«Я видел первые наработки. Там почти 90%, если честно, именно тех приложений, которые для нас важны — на что может рассчитывать наша армия... Это говорит о том, что мы очень близки к реальному результату», — добавил Зеленский, при этом признав, что существуют принципиальные вещи, на которые Москва не готова пойти.

Ранее Зеленский фактически пригрозил России эскалацией, обвинив ее в якобы в затягивании переговоров.