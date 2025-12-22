Зеленский прокомментировал информацию об отставке МИД Украины Сибиги

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, намерен ли он отправить в отставку главу МИД Андрея Сибигу.
Видео с пресс-конференции опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».
«Я не собираюсь менять министра иностранных дел Сибигу ни сегодня, ни завтра. Ни даже послезавтра», – подчеркнул он.
Зеленский также сказал, что эта информация — «исключительно слухи от некоторых депутатов».
Информацией об отставке Сибиги несколькими днями ранее поделился депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Он написал, что «Сибига едет послом в Польшу» и на его место назначат первого заместителя Сергея Кислицу.
Андрей Сибига был назначен на должность министра иностранных дел в сентябре прошлого года. Он сменил на посту подавшего в отставку Дмитрия Кулебу.
Первое распоряжение Сибиги на посту главы МИД Украины касалось приостановки оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, которые находятся за границей.