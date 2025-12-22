Администрация Трампа отозвала десятки послов по всему миру

Администрация президента США Дональда Трампа отозвала 48 послов из разных стран по всему миру. Об этом сообщает New York Post.

Как уточнили в издании, Вашингтон отозвал дипломатов из стран Азии, Африки, Восточной Европы, а также Центральной и Южной Америк. При этом высокопоставленный чиновник из государственного департамента США объяснил, что такой процесс является стандартной процедурой, а Белый дом все еще не назначил постоянных представителей в Австрию, ФРГ, Катар, Саудовскую Аравию и Южную Корею.

«Это стандартный процесс в любой администрации. Посол — это личный представитель президента, и у президента есть право гарантировать, чтобы в этих странах у него были представители, которые продвигают его повестку America first ("Америка превыше всего")», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили о том, что администрация Трампа отзовет 29 послов зарубежных дипмиссий.