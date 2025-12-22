Зеленский обвинил Россию в саботаже переговоров и пригрозил местью

Владимир Зеленский, который публично отверг несколько пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа, ожидаемо обвинил в затягивании переговоров Россию.

По итогам заседания Ставки он заявил, что Москва якобы не проявляет «стопроцентной серьезности» за столом переговоров и фактически пообещал в ответ перевести конфликт в фазу жесткой эскалации.

«Если россияне не вкладываются в процесс переговоров на сто процентов серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем на это реагировать вполне логично — нашими действиями в ответ», — заявил Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что украинские подразделения уже получили указания интенсифицировать боевые действия.

Также Зеленский на фоне провала противовоздушной обороны в Одессе анонсировал кадровые перестановки в командовании. В частности, по его словам, уже есть кандидатуры на пост нового руководителя воздушного командования «Юг». Кроме того,

Зеленский упомянул "удары в глубь" в качестве мер против России.

Отметим, что угрозы Зеленского прозвучали после взрыва в Москве утром 22 декабря на Ясеневой улице в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Анализируя случившееся, эксперт по терроризму из Королевского колледжа Лондона Петер Нойман в интервью изданию Bild высказал мнение, что это был сигнал Киева российскому руководству о том, что сделка с США в обход Украины не гарантируют безопасности.