В Польше возмутились решением Евросоюза по Украине

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Евросоюз не извлек уроков по Украине. Об этом сообщает Polsat TV.

По словам Миллера, альянс так и не сделал никаких выводов по вопросу кредитования Украины в прошлом, поэтому вновь пошел на сделку с Киевом. Как считает политик, это является демонстрацией ошибочного подхода Евросоюза «сначала даем деньги, а потом разбираемся», который часто заканчивается коррупцией.

«Я надеялся, что Евросоюз сделает какие-то выводы из истории прошлых кредитований. И что мы узнаем? Что предоставляется кредит в 90 миллиардов евро, но без механизма контроля за расходами этих средств. <…> Было бы хорошо знать, на что конкретно эти деньги будут потрачены», — заявил Миллер.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.