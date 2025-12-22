Журналисты узнали о расколе между Рубио и Уиткоффом из-за Украины

Между госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента Стивеном Уиткоффом возникли разногласия из-за распределения ролей в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По информации источников телеканала, в ноябре Рубио должен был участвовать в переговорах с украинскими официальными лицами в Швейцарии. Однако Уиткофф, не уведомив Госдеп о своих планах, отправился туда заранее — это могло быть попыткой перехватить инициативу и занять ключевую позицию в мирном процессе.

По словам трех источников, Рубио все же прибыл в Женеву, не позволив провести встречу с украинской стороной без своего участия.