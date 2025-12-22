Белый дом прокомментировал слухи о вражде Уиткоффа и Рубио из-за Украины

Между госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом нет недопонимания касательно ведения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт, его слова приводит РИА Новости.

Как подчеркнул Пигот, между Рубио и Уиткоффом нет и никогда не было разногласий, а сами они - друзья.

"Оба полностью разделяют цели президента, каждый из них согласованно реализует видение президента по поводу того, как добиться мира", - заявил представитель Госдепа.

Ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники, что Уиткофф не считает нужным ставить Рубио в известность о своих поездках на переговоры. В пример канал привел случай с визитом в Женеву, куда спецпосланник улетел пораньше якобы для того, чтобы поговорить с украинской делегацией так, как считал нужным, - и не доложил об этом в Госдеп.

При этом, признает NBC, встреча с украинцами все равно состоялась вместе с Рубио.