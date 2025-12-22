Пашинян объяснил пользу мира между Арменией и Азербайджаном

Достижение мира между Ереваном и Баку откроет новые возможности для армяно-российских отношений, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Как мы и говорили после 8 августа в нашем телефонном разговоре, это то, что достигнутый мир откроет новые возможности и для дальнейшего развития двусторонних отношений между Арменией и Россией», — заявил Пашинян.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

В ноябре армянский министр экономики Геворг Папоян сообщал, что российская пшеница теперь доставляется в Армению по железной дороге через Азербайджан.