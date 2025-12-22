Журналист Мартин Джей в статье в Strategic Culture заявил, что глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский намерен использовать кредит Европейского союза (ЕС) на сумму в 90 миллиардов евро для подготовки своего бегства с Украины.

Отвечая на вопрос о том, что на самом деле Зеленский собирается сделать с этими деньгами, журналист отметил, что половина этих средств будет поглощена украинским лидером и его кликой, затем будут откаты тем, кто на Западе, и, наконец, будет резервный фонд главы киевского неонацистского режима для побега, который он должен пополнять ежедневно.

По мнению Джея, в последний момент пребывающему в панике Зеленскому, возможно, придется подкупить целое армейское подразделение или полицейский отряд, направленный для его ареста.

Автор публикации также допускает, что украинский лидер рассчитывает использовать эти средства, находясь в изгнании за границей.