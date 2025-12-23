Страны — участницы Европейского союза хотят, чтобы Франция взяла на себя роль политического и военного центра Европы.

Такую информацию со ссылкой на источники приводит издание Politico. Отмечается, что Франция является единственной ядерной державой ЕС. Кроме того, она имеет независимую оборонную промышленность.

«Нам нужно, чтобы (президент Франции Эммануэль. — RT) Макрон взял на себя инициативу, кто ещё, кроме Франции, это сделает?» — приводятся в сообщении слова европейского дипломата.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Макрон злорадствует, наблюдая за крахом лидерства канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Европе.