Politico: Франция может стать политическим и военным центром Европы
Страны — участницы Европейского союза хотят, чтобы Франция взяла на себя роль политического и военного центра Европы.
Такую информацию со ссылкой на источники приводит издание Politico. Отмечается, что Франция является единственной ядерной державой ЕС. Кроме того, она имеет независимую оборонную промышленность.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Макрон злорадствует, наблюдая за крахом лидерства канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Европе.