Убийство начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве стало не просто очередной диверсией, а спланированным актом устрашения. Эксперт по терроризму из Королевского колледжа Лондона Петер Нойман объяснил в интервью немецкому изданию Bild, какой зловещий сигнал Киев послал руководству России этим терактом.

"Посыл такой: мы доберёмся до вас всех. И для всех россиян: мы можем в любой момент перенести войну в Москву", - высказал мнение аналитик.

По его словам, помимо целенаправленного убийства офицера этот акт был направлен на то, чтобы попытаться вызвать еще несколько эффектов: "дестабилизацию среди кремлёвских кадров, разложение внутри российского общества".

Кроме этого Нойман видит в этом и такой сигнал Киева: "попытка наладить отношения только с американцами, оставив украинцев в стороне, ничего не даст". Иными словами, Киев как бы говорит, что России, если она хочет стабильного и прочного мира, придется договариваться не только с Вашингтоном, но и с Киевом и учитывать условия, которые сегодня выдвигает украинское руководство.

В публикации также отмечается, что использование магнитной мины, прикрепленной к днищу автомобиля, — характерная черта украинских спецслужб, предпочитающих дистанционную активацию заряда.

Трагедия произошла утром 22 декабря на Ясеневой улице. Как ранее подтвердили в Следственном комитете РФ, мощное взрывное устройство сработало под машиной военачальника, от полученных ран он скончался на месте.