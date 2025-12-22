Лукашенко ответил на вопрос, сколько «Орешников» будет в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что десяток "Орешников" в республике, конечно, будет. Об этом он заявил во время беседы с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

"Десяток будет максимум", — сказал белорусский лидер, отвечая на вопрос журналиста, сколько российских "Орешников" собирается разместить на своей территории республика.

19 декабря Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Глава государства уточнил, что на боевое дежурство заступила "не одна машина", однако сколько именно, он раскрывать не стал. Кроме того, белорусский лидер не захотел говорить, где именно был размещен "Орешник", а данные о размещении комплекса, которые поступили в инфополе, он назвал "полной брехней".

В комментарии для "Газеты.Ru" член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Россия поставила "Орешник" Белоруссии не для ударов по Украине. По его словам, "это Европа готовится к войне с Россией".