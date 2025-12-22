Фицо: Словакия отказывается голосовать в ЕС за военные кредиты Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать «в безумных планах Евросоюза», касающихся Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное ТВ.

Во время церемонии открытия самого длинного автомобильного тоннеля в Словакии Фицо заявил, что его страна не будет финансировать Украину и участвовать в планах Евросоюза по ее поддержке. Он также добавил, что в Словакии «есть на что тратить деньги» помимо помощи Киеву.

«Я вам гарантирую что если поеду на Европейский совет, то не буду голосовать за то, чтобы мы посылали военные кредиты Украине и чтобы Словакия была частью этих безумных планов. Нам деньги нужны здесь, в Словакии, нам есть, что строить», — заявил он.

Ранее Фицо заявил, что Россию невозможно победить военным путем.