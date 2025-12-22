Словакия отказалась участвовать «в безумных планах ЕС» по Украине

Андрей Дуванов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать «в безумных планах Евросоюза», касающихся Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное ТВ.

Фицо: Словакия отказывается голосовать в ЕС за военные кредиты Украине
© Global Look Press

Во время церемонии открытия самого длинного автомобильного тоннеля в Словакии Фицо заявил, что его страна не будет финансировать Украину и участвовать в планах Евросоюза по ее поддержке. Он также добавил, что в Словакии «есть на что тратить деньги» помимо помощи Киеву.

«Я вам гарантирую что если поеду на Европейский совет, то не буду голосовать за то, чтобы мы посылали военные кредиты Украине и чтобы Словакия была частью этих безумных планов. Нам деньги нужны здесь, в Словакии, нам есть, что строить», — заявил он.

Ранее Фицо заявил, что Россию невозможно победить военным путем.