Белоусов обратился к войскам в зоне СВО

Глава Минобороны Андрей Белоусов обратился к российским войскам в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Тема обращения министра — занятие населенного пункта Вильча Харьковской области, о чем стало известно 22 декабря.

В Турции узнали о «панике» Запада из-за позиции России по Украине

Страны Европы впали в отчаяние из-за выигрышной позиции России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет обозреватель турецкой газеты dikGazete Эрхан Куадзба.

По словам автора статьи, Россия, видя козыри в своих руках на переговорах, больше не беспокоится о затягивании конфликта. Страна знает, что она - сильная сторона за переговорным столом, отметил журналист.

Еврокомиссия прокомментировала слова Макрона о России

© Garrido Ramirez/Zuma/TACC

Еврокомиссия приветствует любые мирные усилия по Украине, включая возможный диалог между лидерами Франции и России. Об этом заявил официальный представитель ЕК Анвар аль-Ануни, комментируя заявление Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Москвой.

«Мы приветствуем любые мирные усилия», — сказал аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о словах французского президента.

«Будут резать уязвимых»: в стране Европы назревает новый скандал

В Молдавии разгорается политический скандал вокруг проекта госбюджета на 2026 год. Оппозиция обвиняет власти в том, что для сокращения дефицита, который составит 1,23 миллиарда долларов, выбирают не самые справедливые меры, передает РИА Новости.

Депутат от партии коммунистов Константин Старыш в эфире телеканала Canal 5 заявил, что вместо сокращения раздутого госаппарата и затрат на чиновников правительство предпочитает экономить на социальных выплатах. Как уточнил он, власти будут «экономить на народе, но не на себе».

Пушков объяснил заявление Грэма* об ударе по Москве "Томагавками"

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков жестко отреагировал на призывы американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в России в список террористов и экстремистов) начать военную охоту за российским торговым флотом и передать Украине ракеты "Томагавк" для прямых ударов по российским объектам.

Пушков указал, что за подобной агрессивной риторикой скрывается неспособность осознать, что язык угроз в диалоге с Россией окончательно утратил эффективность, а попытки «пойти ва-банк» могут обернуться катастрофой для самих инициаторов.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

В российском городе произошло нападение на банк

В Белгороде совершили нападение на здание банка. Мужчина с самодельным взрывным устройством (СВУ) на шее зашел в отделение банка на улице Преображенская, передает Shot.

Указанную улицу перекрыли. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Раскрыта причина отсутствия охраны у подорванного в Москве генерала

Российский полковник в отставке Виктор Баранец объяснил отсутствие охраны у подорванного в Москве генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Об этом военный обозреватель написал в материале KP.RU.

По его словам, у начальника управления оперативной подготовки Генштаба не было охраны, поскольку она не положена ему по статусу. По этой же причине охраны не имел и взорванный 25 апреля генерал Ярослав Москалик. Баранец отметил, что Сарваров жил в обычной многоэтажке в спальном районе столицы и ездил на обычной Kia Sorento. Мало кто из соседей по парковке или подъезду знал, что рядом с ним проживает боевой генерал.

Вот чего на самом деле боится униженная Лариса Долина: эта потеря невосполнима

Верховный суд на днях поставил точку в громком деле о квартире Ларисы Долиной. Высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы недвижимости певицы Полины Лурье и сохранила за ней право собственности.

При этом Верховный суд отказал Ларисе Долиной в оспаривании сделки. Кроме того, Мосгорсуд должен рассмотреть дело о принудительном выселении певицы, если она откажется добровольно покинуть жилище. В постановлении говорится, что прославленная артистка не проявила разумной осмотрительности и должна была осознавать юридические последствия своих действий.

«Тяжелые последствия»: названа истинная причина кардинальных изменений Глюкозы

Нарколог Василий Шуров прокомментировал изменение образа певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). Как сообщает Starhit, доктор убежден, что виной всему именно употребление наркотических веществ.

По мнению Шурова, никакие другие препараты или душевные переживания не могут влиять на человека подобным образом. Кроме того, он обратил внимание на личностные характеристики Натальи, низкий уровень образования и самоконтроля, которые проявились в полную меру после разрыва сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым.

WhatsApp* уже в ближайшее время могут «отключить у всех»

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) может быть полностью заблокирован в нашей стране. Об этом сообщил News.ru Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Как уточнил собеседник, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) официально придерживается такой позиции. Сервис уже сталкивается с определенными ограничениями. Он подчеркнул, что блокировка WhatsApp* будет продолжаться до тех пор, пока сервис не начнет соблюдать законодательство Российской Федерации.

* Деятельность Meta признана экстремистской в России и запрещена.

