«Ужасающее предсказание» Ванги на 2026 год: люди зашли слишком далеко

Последователи болгарской предсказательницы Ванги утверждают, что она сделала предупреждение на 2026 год: человечество приближается к точке, когда оно наконец-то осознает, что «зашло слишком далеко». Об этом пишет британский таблоид Daily Express.

В статье отмечается, что предсказание Ванги сосредоточено на технологиях и этике. По словам энтузиастов, исследующих заявления Ванги, она назвала 2026-й годом, когда эксперты и общество «коллективно осознают, что переступили моральные и технологические границы». Речь также идет о «бесконтрольном развитии науки и медицины».

«Осознание проблемы придет в результате нарастающей глобальной напряженности и научных прорывов, которые изменят человеческие взаимоотношения», - подчеркивается в статье.

Хотя многие предсказания Ванги об экономическом коллапсе связаны с 2025 годом, интерпретации ее слов «заставляют последователей верить, что финансовая нестабильность во всем мире продолжится и в 2026 году», отмечает Daily Express.

В октябре британский таблоид Mirror рассказал, что в ближайшие месяцы могут сбыться «ужасающие пророчества» Ванги и французского астролога XVI века Нострадамуса. Ванга якобы предсказывала, что в 2025 году в Европе разразится война, которая ознаменует начало «катастрофы человечества». По слухам, она также предсказала, что Россия «не только выживет, но и будет господствовать в мире».