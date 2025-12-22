В понедельник, 22 декабря, в Индонезии произошло масштабное ДТП с 15-ю погибшими. В этот же день появились сообщения, что жители Киева начали нести цветы к памятнику Булгакову перед сносом монумента.

Жертвами ДТП с автобусом в Индонезии стали 15 человек

В результате аварии автобуса на перекрестке в городе Семаранг (провинция Центральная Ява, Индонезия) ранним утром 22 декабря погибли 15 человек и 19 пострадали. Об этом сообщает Sambad English.

По данным поисково-спасательной службы Семаранга, пассажирский автобус двигался на высокой скорости, когда водитель потерял управление. В результате транспортное средство врезалось в дорожное ограждение и перевернулось. Процесс эвакуации был довольно сложным - некоторые пострадавшие оказались заблокированы внутри автобуса, а доступ был затруднен разбитым стеклом, рассказали спасатели.

Госдеп обезопасил частный самолет Уиткоффа

Спецпосланник США Стив Уиткофф, миллиардер и магнат в сфере недвижимости, нарушил традиции в своей роли независимого дипломата, посетив переговоры в России и на Ближнем Востоке на собственном самолете, пишет NBC News. По словам двух чиновников и высокопоставленного представителя администрации США, с самого начала Уиткофф и сотрудники Госдепа конфликтовали по вопросам обеспечения безопасной связи на его частном самолете и охраны воздушного судна.

По словам трех американских чиновников, некоторые представители администрации в частном порядке ставили под сомнение полеты Уиткоффа на собственном самолете, ведь для дипломатов, находящихся в зарубежных командировках, доступен правительственный флот. В мае конфликт привел к проведению проверки на высоком уровне и «целенаправленным усилиям по обеспечению самолета дополнительной охраной». В результате воздушное судно получило защищенную систему мобильной связи.

Китай осудил США после захвата венесуэльского танкера

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что «произвольный арест» Вашингтоном судов других стран стран серьезно нарушает международное право. Об этом сообщает РИА Новости.

Линь подчеркнул, что Китай последовательно выступает против незаконных односторонних мер. Он подчеркнул, что Пекин не поддерживает санкции, которые не были одобрены Советом Безопасности ООН.

В Киеве начали нести цветы к памятнику Булгакову

Власти Киева 19 декабря внесли памятник писателю Михаилу Булгакову в список объектов, которые планируется снести. По данным ТАСС, 22 декабря жители украинской столицы начали нести цветы к памятнику.

По данным агентства, в этот же день украинские националисты провели у памятника Булгакова митинг за снос.

Уганда постепенно отменит визы для россиян

Высокопоставленный сотрудник МИД Уганды Джон Леонард Мугерва заявил, что его страна планирует поэтапно отменить визы для россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Мугерва отметил, что Уганда продолжит упрощать визовый режим для россиян. Сейчас виза оформляется онлайн и выдается в течение двух дней, но власти страны рассмотрят полную отмену виз для туристов в будущем.