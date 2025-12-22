Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил открытие самого длинного автомобильного тоннеля в стране, прокатившись по нему на роликах.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Присоединяюсь к тем, кто сегодня улыбнется, потому что тоннель "Вишневе" улучшит жизнь словаков — и это основная миссия политики», — написал политик.

В той же публикации премьер-министр раскритиковал оппозицию, ранее выступавшую против проекта.

«Те, кто ничего не сделал для этого проекта или выступал против него, сегодня ругаются и клевещут», — подчеркнул он.

Длина тоннеля «Вишневе» составляет 7,5 километра, что является рекордом для Словакии. Его строительство началось в 1998 году и растянулось почти на три десятилетия из-за многочисленных перерывов и задержек.

Ранее стало известно, что самолет Фицо сильно повредили в аэропорту Брюсселя накануне саммита Европейского союза.