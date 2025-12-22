Еврокомиссия приветствует любые мирные усилия по Украине, включая возможный диалог между лидерами Франции и России. Об этом заявил официальный представитель ЕК Анвар аль-Ануни, комментируя заявление Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Москвой.

«Мы приветствуем любые мирные усилия», — сказал аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о словах французского президента.

Ранее Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ в ближайшие недели.

По информации агентства Франс Пресс, администрация Елисейского дворца определит оптимальный формат для этого в ближайшие дни.