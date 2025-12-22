Трампа предупредили о возможном импичменте

Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов в 2026 году. Об этом заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в ходе мероприятии организации Turning Point USA, трансляция которого велась на YouTube-канале организации.

«Если мы [Республиканская партия] потеряем большинство в палате представителей, леворадикальные силы, как вы уже слышали, собираются объявить импичмент президенту Трампу», — сказал он.

По его словам, левые силы собираются создать абсолютный хаос, а республиканцы не могут этого допустить. Законодатель призвал сторонников поддерживать курс Трампа в 2026 году, потому что Демократическую партию США «захватили марксисты», которые хотят «демонтировать» то, за что выступают республиканцы.

Ранее состояние здоровья 79-летнего Трампа вызвало подозрения и обсуждения. Уточняется, что это произошла из-за его неуверенного спуска с трапа самолета.