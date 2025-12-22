Европейской стране грозят массовые протесты

Молдавская ассоциация работодателей автотранспортных компаний пригрозила властям протестами, если они не обсудят запланированные изменения в законах с перевозчиками. Об этом сообщает РИА Новости.

Ассоциация направила письмо премьер-министру страны Александру Мунтяну. В нем отмечается, что 17 декабря организация получила от министерства инфраструктуры и регионального развития автотранспорта проект поправок к кодексу автотранспорта. Отраслевое объединение считает, что качество документа позволяет говорить о непрофессионализме сотрудников министерства, которые «не имеют ни малейшего представления о реальных проблемах в транспорте и о том, как их следует решать».

«Мы обращаемся к вам, чтобы попытаться преодолеть глубокий кризис, в котором находится национальный пассажирский транспорт, и избежать протестов, к которым нас ведут действия министерства инфраструктуры и регионального развития и национального агентства автомобильного транспорта», — заявили в ассоциации.

В организации надеются, что премьер-министр согласится на встречу с представителями транспортных компаний, на которой стороны смогут определить основные проблемы и наметить путь для их решения.