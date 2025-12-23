Закрытие последнего в Польше генконсульства России в Гданьске ознаменовало победу русофобии. С таким заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«В Польше закрылось последнее российское консульство — в Гданьске. Празднование этого события как некой идиотской победы неизбежно в условиях растущей русофобии в Польше», — отметил эксперт.

По словам Боуза, пока Россия и Америка наращивают дипломатические контакты, «поляками управляют из безмозглого Брюсселя».

В ноябре МИД Польши отозвал разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Поводом для этого якобы послужил инцидент, когда полиция Мазовецкого воеводства рассказала о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину.

В России жестко ответили на провокации Польши

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее консульство России на территории страны — в городе Гданьске. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту меру проявлением деградации в российско-польских отношениях.

До этого в Польше признали, что Европа не сможет оказать России сопротивление в случае военного конфликта.