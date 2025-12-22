Деньги граждан Венгрии должны идти на развитие республики, а не на позолоченные ванны олигархов на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступление которого транслировалось на его YouTube-канале.

В понедельник, 22 декабря, глава правительства принял участие в церемонии открытия участка трассы M4.

"Место денег венгров скорее на территории венгерской равнины, на четырехполосной трассе, чем под обстрелом в Донбассе или в позолоченной ванне украинских олигархов", — сказал Орбан в ходе мероприятия.

19 декабря Европейский союз (ЕС) выпустил итоговое заявление саммита по Украине, состоявшегося в Брюсселе. В документе говорится, что три страны — члена регионального содружества юридически отказались участвовать в финансировании Киева на €90 млрд под 0% в 2026–2027 годах. Речь идет о Венгрии, Словакии и Чехии.

До этого на улицах в столице Венгрии появились плакаты с изображением председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и украинского лидера Владимира Зеленского, которые бросают деньги в золотой унитаз. Также на плакатах изображен еще один участник "слива денег" — глава венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.