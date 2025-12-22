Демократы потребовали расследовать сделки Уиткоффа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф может стать объектом служебной проверки из-за сделок с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает издание Semafor.

По данным издания, надзорный орган Госдепартамента рассматривает запрос сенаторов-демократов о расследовании возможных нарушений этических норм при заключении соглашений с участием ОАЭ. Речь идет о предполагаемых финансовых связях Уиткоффа с ОАЭ в сфере криптовалют.

Запрос направили сенаторы от Демократической партии Элизабет Уоррен и Элисса Слоткин. В ведомстве подтвердили, что запрос находится на рассмотрении, однако подробности возможного расследования не раскрываются. Издание ссылается на внутреннюю переписку, свидетельствующую о начале проверочных действий.