Уволенный советник главы офиса президента Украины сделал заявление

Украинский политик Сергей Лещенко заявил, что его и Михаила Подоляка переназначили на должности советников Офиса президента после отставки Ермака. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По словам Лещенко, существенных изменений в работе Офиса президента не произошло.

Об увольнении Лещенко стало известно 22 декабря. По информации издания «Украинские новости», после отставки Андрея Ермака с поста руководителя ОП все помощники и советники были уволены.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.