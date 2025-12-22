Стубб: в урегулировании украинского конфликта остались самые сложные 5%
Финский президент Александр Стубб в интервью Fox News заявил, что в урегулировании украинского конфликта остались «самые сложные» 5%.
«Мы почти достигли цели, но всё ещё остаются самые сложные 5%», — сказал он.
Ранее Стубб заявил, что мир на Украине зависит от готовности Киева уступить территории в обмен на гарантии безопасности США.
В Politico писали, что единственный жизнеспособный путь к установлению мира — гарантии безопасности Украине от Соединённых Штатов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров между тем отметил, что Европа говорит не о гарантиях безопасности, а о военном освоении Украины.